Infortunio Brozovic, Dalic: «Ci sarà al mondiale» (Di lunedì 26 settembre 2022) Il ct della Croazia, Dalic, ha parlato dell'Infortunio di Brozovic: «Out per un mese, ma ci sarà ai mondiali» Il commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dali?, ha parlato alla fine della sfida contro l'Austria di Marcelo Brozovic, che ha lasciato il campo per Infortunio. Di seguito le sue parole. «Penso che abbia sforzato troppo il tendine del ginocchio, avrà bisogno di uno stop tra le tre e le quattro settimane, ma penso che recupererà senza problemi per il mondiale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

