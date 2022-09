In Sicilia vince l’imputato Schifani, a processo nel caso Montante. Fu archiviato per concorso esterno: “Relazioni con personaggi vicini alla mafia ma non basta” (Di lunedì 26 settembre 2022) Trent’anni dopo le stragi di Capaci e via d’Amelio i Siciliani hanno eletto come loro governatore un uomo che aveva Relazioni con personaggi legati a Cosa nostra. Quei rapporti c’erano, ma per il giudice non bastavano per portarlo un processo. E d’altra parte per sbarrare la strada della vittoria a Renato Schifani non è bastato neanche il fatto che il neo governatore della Sicilia sia ancora oggi imputato: è a giudizio in uno dei filoni del cosiddetto caso Montante, cioè uno degli intrallazzi più oscuri della storia recente della Repubblica, che vede alla sbarra investigatori di spicco della Dia, ex capi dei servizi segreti e 007. Un processo che negli ultimi tempi è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Trent’anni dopo le stragi di Capaci e via d’Amelio ini hanno eletto come loro governatore un uomo che avevaconlegati a Cosa nostra. Quei rapporti c’erano, ma per il giudice nonvano per portarlo un. E d’altra parte per sbarrare la strada della vittoria a Renatonon èto neanche il fatto che il neo governatore dellasia ancora oggi imputato: è a giudizio in uno dei filoni del cosiddetto, cioè uno degli intrzzi più oscuri della storia recente della Repubblica, che vedesbarra investigatori di spicco della Dia, ex capi dei servizi segreti e 007. Unche negli ultimi tempi è ...

