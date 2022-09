"In nome di metà del popolo", Di Battista farnetica contro Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) Tutte le forze politiche si sono complimentate con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, per la vittoria alle elezioni politiche. Domenica 25 settembre, il suo partito è stato votato dal 26,02% degli italiani che si sono recati alle urne. Voce fuori dal coro quella del pasionario Alessandro Di Battista che ha affidato a Facebook il suo pensiero non richiesto da alcuno. L'ex esponente del M5s che il presidente Conte si è ben guardato dal candidare, ha commentato telegrafico il risultato elettorale in un post sulla sua pagina social: “In nome di poco più della metà del popolo italiano”. L'ex pentastellato, oggi opinionista fisso del talk politico “diMartedì” ha quindi voluto ridimensionare la vittoria del centrodestra ricordando che l'affluenza è stata bassa e che tra gli italiani dominano la ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) Tutte le forze politiche si sono complimentate con Giorgia, leader di Fratelli d'Italia, per la vittoria alle elezioni politiche. Domenica 25 settembre, il suo partito è stato votato dal 26,02% degli italiani che si sono recati alle urne. Voce fuori dal coro quella del pasionario Alessandro Diche ha affidato a Facebook il suo pensiero non richiesto da alcuno. L'ex esponente del M5s che il presidente Conte si è ben guardato dal candidare, ha commentato telegrafico il risultato elettorale in un post sulla sua pagina social: “Indi poco più delladelitaliano”. L'ex pentastellato, oggi opinionista fisso del talk politico “diMartedì” ha quindi voluto ridimensionare la vittoria del centrodestra ricordando che l'affluenza è stata bassa e che tra gli italiani dominano la ...

tempoweb : 'In nome di metà del popolo', Di Battista farnetica contro @GiorgiaMeloni #ElezioniPolitiche2022 #26settembre… - tinetta22 : Prima o poi dovrò far pace con HS solo per poter mettere metà del mio guardaroba che ha il suo nome sopra ???????? - zazoomblog : In nome di metà del popolo italiano: Di Battista rosica le parole a caso dellex grillino - #popolo #italiano:… - Damianodanny1 : DI BATTISTA RIDIMENSIONA LA VITTORIA DI GIORGIA MELONI: “IN NOME DI POCO PIÙ DELLA METÀ DEL POPOLO ITALIANO”- VALE… - francesco19824 : RT @SkyTG24: #Elezioni 2022, Di Battista su vittoria Meloni: 'In nome di poco più di metà del popolo' -