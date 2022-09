In Francia la pillola del giorno dopo gratuita e senza ricetta per tutte le donne (Di lunedì 26 settembre 2022) Dalla Francia arrivano importanti novità in tema di diritti sessuali e riproduttivi delle donne: la pillola del giorno dopo potrebbe diventare gratuita e disponibile senza ricetta per tutte le donne. Il 20 settembre scorso il ministro della Salute e della Prevenzione François Braun, intervistato su “20 Minutes”, ha annunciato l’apertura di uno screening gratuito per tutte le malattie sessualmente trasmissibili fino a 26 anni e la possibilità di introdurre il farmaco senza alcuna restrizione. Una mossa che rispecchia l’intento di mettere la prevenzione al centro della sua tabella di marcia politica. Braun, ex medico d’urgenza e poi responsabile dell’unità di emergenza, medicina ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 26 settembre 2022) Dallaarrivano importanti novità in tema di diritti sessuali e riproduttivi delle: ladelpotrebbe diventaree disponibileperle. Il 20 settembre scorso il ministro della Salute e della Prevenzione François Braun, intervistato su “20 Minutes”, ha annunciato l’apertura di uno screening gratuito perle malattie sessualmente trasmissibili fino a 26 anni e la possibilità di introdurre il farmacoalcuna restrizione. Una mossa che rispecchia l’intento di mettere la prevenzione al centro della sua tabella di marcia politica. Braun, ex medico d’urgenza e poi responsabile dell’unità di emergenza, medicina ...

