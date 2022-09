In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Settembre | Meloni vince da sola Conte tallona Letta

(Di lunedì 26 settembre 2022) Politiche 2022tutto da. L’astensione è primo partito Maltempo e disaffezione. Non ha votato 1 su 3: maggioranza alla destra,crolla,tiene di Paola Zanca Le lezioni politiche di Marco Travaglio Gli italiani hanno deciso: l’Italia avrà di nuovo un governo di destra. Come nel 1994, nel 2001-‘06 e nel 2008-‘11. L’unica differenza è che stavolta il premier sarà probabilmente – e giustamente, visti i voti raccolti e l’abisso che separa Fratelli d’Italia dai fratelli-coltelli leghisti e forzisti – Giorgia: una donna che viene dall’estrema Postfascisti Quota 25 per FdI. Giorgia: “Pronta per Palazzo Chigi” La leader: “Ho in mente i ministri”. Crosetto: collaborazione con Draghi di Giacomo Salvini Nazareno Il Pd tracolla e ...

fattoquotidiano : 'È la giornata dei cattivi presagi'. Leggi sul Fatto Quotidiano di oggi il commento di Antonio Padellaro ??… - fattoquotidiano : Sul 'Fatto Quotidiano' di oggi, il commento di Andrea Scanzi prima delle elezioni ?? - fattoquotidiano : Vietati alla stampa i documenti sul caso @SMaurizi - nonlapasso : Anche domani la gazzetta rimarrà sul ripiano dell’edicola ?????? - ermannofaccio : RT @fattoquotidiano: 'È la giornata dei cattivi presagi'. Leggi sul Fatto Quotidiano di oggi il commento di Antonio Padellaro ?? https://t.… -

Il Fatto Quotidiano

"Questa è una gara che ho nel cuore, abito a trenta minuti da qui e salirepodio è una grande ... Leggi qui il GdB inoggi Iscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi ...... in un match contraddistinto da molti gol, il Paratico la spunta per 3 - 2Passirano e si ... Calcinato - Serle 1 - 1 Leggi qui il GdB inoggi Iscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo ... In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Settembre: Gli italiani bocciano Draghi sull’Ucraina mentre gli Orange hanno la meglio 1-0 sul Belgio e chiudono a +6 sugli avversari odierni secondi in classifica. (Tuttosport) ...«Oggi è una giornata particolare. Siete andati a votare Siete contenti di cambiare il destino di questo paese», domanda Fiorello alla folla, dal palco. Mentre arrivano i ...