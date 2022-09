In cosa consiste l'antica disciplina indiana e come ne beneficia la coppia? (Di lunedì 26 settembre 2022) Millenario, ancora oggi il sesso tantrico è ritenuto una pratica più profonda e intensa rispetto al rapporto sessuale classico. Aldilà dell’aumento dell’intensità del piacere, aiuta a conoscere maggiormente l’altra persona. Infatti l’obiettivo principale non è il raggiungimento dell’orgasmo quanto uno stato di beatitudine completo «Non a caso, la sincronizzazione all’interno della coppia è massima in questa pratica e coinvolge anche la respirazione» afferma la dott.ssa Elena Isola, Psicoterapeuta-Sessuologa Clinica-Terapeuta e Supervisore EMDR. Cos'è il sesso tantrico e quali sono i benefici per la coppia guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 settembre 2022) Millenario, ancora oggi il sesso tantrico è ritenuto una pratica più profonda e intensa rispetto al rapporto sessuale classico. Aldilà dell’aumento dell’intensità del piacere, aiuta a conoscere maggiormente l’altra persona. Infatti l’obiettivo principale non è il raggiungimento dell’orgasmo quanto uno stato di beatitudine completo «Non a caso, la sincronizzazione all’interno dellaè massima in questa pratica e coinvolge anche la respirazione» afferma la dott.ssa Elena Isola, Psicoterapeuta-Sessuologa Clinica-Terapeuta e Supervisore EMDR. Cos'è il sesso tantrico e quali sono i benefici per laguarda le foto ...

