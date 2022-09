“In confessionale, basta”. Ginevra esagerata con Antonino: “Lo tiro fuori”, poi l’intervento del GF Vip (Di lunedì 26 settembre 2022) Ginevra Lamborghini ‘rimproverata’ dal GF Vip. Dinamiche sempre più interessanti e coinvolgenti davanti alle telecamere attente del Grande Fratello: la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini sembra essere partito decisamente sotto i migliori auspici. E nelle ultime ore in occasione del compleanno di Ginevra Lamborghini, pare che gli autori del programma siano stati ‘costretti’ a intervenire. Ginevra Lamborghini ‘rimproverata’ dal GF Vip. Che la sorella di Elettra sia apparsa sin da subito intenta a stuzzicare con le proprie armi di seduzione l’ex di Belen Rodriguez è stato un dato chiaro sotto gli occhi di tutti. Leggi anche: “Sono in quarantena”. Mai successo al GF Vip 7, due concorrenti fuori dalla casa Ginevra Lamborghini ‘rimproverata’ dal GF Vip durante la festa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022)Lamborghini ‘rimproverata’ dal GF Vip. Dinamiche sempre più interessanti e coinvolgenti davanti alle telecamere attente del Grande Fratello: la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini sembra essere partito decisamente sotto i migliori auspici. E nelle ultime ore in occasione del compleanno diLamborghini, pare che gli autori del programma siano stati ‘costretti’ a intervenire.Lamborghini ‘rimproverata’ dal GF Vip. Che la sorella di Elettra sia apparsa sin da subito intenta a stuzzicare con le proprie armi di seduzione l’ex di Belen Rodriguez è stato un dato chiaro sotto gli occhi di tutti. Leggi anche: “Sono in quarantena”. Mai successo al GF Vip 7, due concorrentidalla casaLamborghini ‘rimproverata’ dal GF Vip durante la festa ...

comein1specchio : @Frangi_flutti @philo_renzo Anche basta con i preti psicologi. Il lettino che ha sostituito il dialogo interiore e… - Aurorix666 : 180 anni di GF e non hanno ancora capito di non fare ste nomination cesse... Tutti devono tutti in confessionale e basta. #gfvip - p0liedrico : Pure nel confessionale sto salatino basta - Simona68395044 : @pierpaolopretel Pier fossi in te proposta in diretta TV nto culu ad Alfonso e a chi sembra nn sò li paghi per sfra… - desossiribosi0 : Questi due hanno già deciso che si imboscheranno nel confessionale mi hanno già annoiata basta -