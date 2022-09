Immobile rischia di saltare la prossima giornata di Serie A: l’esito degli esami (Di lunedì 26 settembre 2022) Ciro Immobile non è sceso in campo nelle ultime due partite della Nazionale italiana, l’attaccante ha accusato un infortunio. Il calciatore è fondamentale per il rendimento di Nazionale e Lazio, i biancocelesti sono in ansia per le condizioni del suo bomber. Immobile è a serio rischio anche per la prossima partita contro lo Spezia. La Lazio ha aggiornato sulle condizioni del calciatore. “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto, in data odierna, in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 settembre 2022) Cironon è sceso in campo nelle ultime due partite della Nazionale italiana, l’attaccante ha accusato un infortunio. Il calciatore è fondamentale per il rendimento di Nazionale e Lazio, i biancocelesti sono in ansia per le condizioni del suo bomber.è a serio rischio anche per lapartita contro lo Spezia. La Lazio ha aggiornato sulle condizioni del calciatore. “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciroè stato sottoposto, in data odierna, in Paideia International Hospital adclinici e strumentali. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulterioristrumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di ...

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ??UFFICIALE – Comunicato della #Lazio su #Immobile: l’esito degli esami di oggi ? - SOSFanta : ??UFFICIALE – Comunicato della #Lazio su #Immobile: l’esito degli esami di oggi ? - leone52641 : RT @RadioRadioWeb: 'C'è da considerare la correttezza di Ciro #Immobile: perché in questo caso non dovrebbe fare testo?' - RadioRadioWeb : 'C'è da considerare la correttezza di Ciro #Immobile: perché in questo caso non dovrebbe fare testo?' - STnews365 : Immobile non ci sarà stasera contro l'Ungheria. L'edema muscolare al bicipite femorale destro non è stato smaltito… -

Affitti commerciali, recesso anticipato condizionato L'azienda inquilina che, per esempio, chiude la sede che ha nell'immobile commerciale non ottiene lo scioglimento del contratto. E dunque rischia non soltanto di pagare i canoni pattuiti fino alla ... Mancini chiede il voto degli azzurri in Ungheria. "Amate di più l'Italia" ...(quasi tutti hanno votato) a disposizione di Mancini che accantona con stile il caso Immobile ("...Barella a centrocampo dove anche Dimarco - uscito affaticato dalla sfida di venerdì a Milano - rischia ... Tuttosport Lazio, Immobile rischia di saltare lo Spezia Gli esami eseguiti dalla società biancoceleste hanno confermato l'edema al bicipite femorale della coscia destra non ancora risolto. Lo staff medico lo rivaluterà tra 48 o 72 ore. Italia, Immobile parte per l'Ungheria: le ultime sulle sue condizioni Arrivano aggiornamenti importanti direttamente dal ritiro della nazionale italiana, in particolare in merito alle condizioni di Ciro Immobile, attaccante della Lazio. Migliorano le condizioni di Ciro ... L'azienda inquilina che, per esempio, chiude la sede che ha nell'commerciale non ottiene lo scioglimento del contratto. E dunquenon soltanto di pagare i canoni pattuiti fino alla ......(quasi tutti hanno votato) a disposizione di Mancini che accantona con stile il caso("...Barella a centrocampo dove anche Dimarco - uscito affaticato dalla sfida di venerdì a Milano -... Lazio, Immobile rischia di saltare lo Spezia Gli esami eseguiti dalla società biancoceleste hanno confermato l'edema al bicipite femorale della coscia destra non ancora risolto. Lo staff medico lo rivaluterà tra 48 o 72 ore.Arrivano aggiornamenti importanti direttamente dal ritiro della nazionale italiana, in particolare in merito alle condizioni di Ciro Immobile, attaccante della Lazio. Migliorano le condizioni di Ciro ...