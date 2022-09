Ilaria Cucchi vince in Toscana | Casini batte Sgarbi a Bologna

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 settembre 2022)ha vinto nel collegio-U04. La candidata del centrosinistra, con 958 sezioni scrutinate su 958, ha raccolto più di 208.974 voti (40,08%), mentre Federica Picchi per il centrodestra si è fermata a 156.578 preferenze (30,03%). Al terzo posto il candidato del M5s per il Senato Claudio Cantella, che ha chiuso con 55.354 voti (10,62%).su Facebook ha rivendicato la vittoria: «Il 3 novembre 2009 mi trovavo in Senato per ascoltare il ministro Alfano su Stefano. Ora tornerò lì da senatrice. Sono consapevole della gravità del momento storico che sta vivendo il mio Paese ma non dovrò avere timore. Stefano sarà con me». A, invece, nel collegio Emilia-Romagna-U03, al termine dello spoglio, con 1114 sezioni scrutinate per il Senato su 1114, il candidato del centrosinistra Pier ...