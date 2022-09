Il voto visto dalla Bolognina, dove la 'svolta' del Pci è già dimenticata (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - "Nessuna svolta, anzi il degrado aumenta". Poi, infastidito e senza aggiungere mezza parola appoggia la scheda elettorale sul cruscotto dell'auto e parte imbronciato. Ma c'è chi non e' d'accordo. "La svolta ci sarà grazie ai nuovi cantieri di edilizia popolare", dice fiduciosa una coppia di giovani fidanzati. "Se c'è stata una svolta io non me ne sono accorto" ammette un altro elettore. A pochi metri di distanza dal seggio, il 12 novembre 1989, alla "Bolognina", nella prima periferia del capoluogo emiliano, fu aperta la strada alla fine del Partito Comunista Italiano e alla nascita del Pds. Una svolta storica, allora. Una svolta dimenticata, adesso, da diversi residenti proprio nel quartiere dove Achille Occhetto nella sala comunale di via ... Leggi su agi (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - "Nessuna, anzi il degrado aumenta". Poi, infastidito e senza aggiungere mezza parola appoggia la scheda elettorale sul cruscotto dell'auto e parte imbronciato. Ma c'è chi non e' d'accordo. "Laci sarà grazie ai nuovi cantieri di edilizia popolare", dice fiduciosa una coppia di giovani fidanzati. "Se c'è stata unaio non me ne sono accorto" ammette un altro elettore. A pochi metri di distanza dal seggio, il 12 novembre 1989, alla "", nella prima periferia del capoluogo emiliano, fu aperta la strada alla fine del Partito Comunista Italiano e alla nascita del Pds. Unastorica, allora. Una, adesso, da diversi residenti proprio nel quartiereAchille Occhetto nella sala comunale di via ...

