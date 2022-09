Il voto del cambiamento vale anche per la moda. Alfabeto della Milano Fashion Week (Di lunedì 26 settembre 2022) Molta energia, e questo è il dato positivo della tornata di sfilate moda donna estate 2023 che si è appena conclusa a Milano. Però e anche troppi vestiti, troppi marchi che potrebbero fare serenamente a meno di produrre collezioni quando è evidente che vendano solo scarpe e borse, troppo di tutto e con una domanda di fondo. Come per il voto elettorale, e per certi versi in misura non differente, questa tornata di sfilate ha posto fortissima la domanda sulla ragion d’essere della moda, che l’Italia ha sempre definito come il “bello e ben fatto”, ma che la società e la globalizzazione distributiva spingono sempre di più verso il “bello e buon fatto”, cioè etico. E’ stata una settimana che prelude a grandi cambiamenti, e anche all’apertura inevitabile di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 settembre 2022) Molta energia, e questo è il dato positivotornata di sfilatedonna estate 2023 che si è appena conclusa a. Però etroppi vestiti, troppi marchi che potrebbero fare serenamente a meno di produrre collezioni quando è evidente che vendano solo scarpe e borse, troppo di tutto e con una domanda di fondo. Come per ilelettorale, e per certi versi in misura non differente, questa tornata di sfilate ha posto fortissima la domanda sulla ragion d’essere, che l’Italia ha sempre definito come il “bello e ben fatto”, ma che la società e la globalizzazione distributiva spingono sempre di più verso il “bello e buon fatto”, cioè etico. E’ stata una settimana che prelude a grandi cambiamenti, eall’apertura inevitabile di ...

