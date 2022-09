Il trionfo di Rubano: “Grazie a chi ha creduto in me, ora al lavoro per tutti i cittadini” (VIDEO) (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ha vinto perchè ha saputo rappresentare una comunità, Francesco si è subito sintonizzato col suo elettorato”. Fulvio Martusciello, durante la conferenza stampa odierna, indetta per analizzare il trionfo di Francesco Maria Rubano, nuovo deputato sannita alla giovane età di 34 anni. “Il giudizio popolare è chiaro – ha dichiarato Rubano – i cittadini volevano proposte e garbo che col centrodestra abbiamo messo in campo. Il problema autovelox? E’ stato installato nel 2013, io sono sindaco dal 2018, ho preso anche io una multa senza presentare la patente di mia madre…” A proposito di velocità, “Francesco in questa campagna elettorale ha superato i limiti, è andato velocissimo” ha concluso Fulvio Martusciello. Nel servizio VIDEO le parole del neo eletto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ha vinto perchè ha saputo rappresentare una comunità, Francesco si è subito sintonizzato col suo elettorato”. Fulvio Martusciello, durante la conferenza stampa odierna, indetta per analizzare ildi Francesco Maria, nuovo deputato sannita alla giovane età di 34 anni. “Il giudizio popolare è chiaro – ha dichiarato– ivolevano proposte e garbo che col centrodestra abbiamo messo in campo. Il problema autovelox? E’ stato installato nel 2013, io sono sindaco dal 2018, ho preso anche io una multa senza presentare la patente di mia madre…” A proposito di velocità, “Francesco in questa campagna elettorale ha superato i limiti, è andato velocissimo” ha concluso Fulvio Martusciello. Nel serviziole parole del neo eletto ...

anteprima24 : ** Il trionfo di #Rubano: 'Grazie a chi ha creduto in me, ora al lavoro per tutti i cittadini' (VIDEO) **… -