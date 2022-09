Il silenzio della Lega di Salvini | sorpresa dal crollo nelle urne

(Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Ore 23:14. I seggi sono chiusi da quattordici minuti e Matteoaffida a Twitter il suo primo commento sulle elezioni. Il segretario leghista festeggia il risultatocoalizione. "Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato. Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire: grazie", scrive, rivolgendosi agli elettori. Non una parola sulla performance. Né commenti arriverannotre ore successive, che il capo leghista trascorre chiuso nel suo ufficio nella sede federale del partito in via Bellerio a Milano. Sembrano lontane le istantanee del 2019, quando Giancarlo Giorgetti mise una statuetta del guerriero Alberto da Giussano sul davanzalefinestra dell'ufficio del capo, che allora si affacciava sul cortile, per celebrare anche ...

