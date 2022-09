Il risultato elettorale non tocca Piazza Affari. Spread sale a 242 punti base (Di lunedì 26 settembre 2022) E’ iniziata serenamente la nuova legislatura per Piazza Affari. La Borsa italiana è risalita dello 0,67% dall’annuncio degli esiti elettorali, aggiudicandosi il miglior dato europeo della giornata. La stabilità annunciata da un governo di così ampia coalizione (e di destra) ha stillato fiducia nei mercati. Tra i primi ci sono i titoli Tim. Durante la campagna elettorale Fdi aveva proposto di acquistare l’azienda a spese dello stato per poi venderne parti ai privati. Lo Spread tra Btp e Bund è salito a 242 punti base, ma si tratta di un’aumento comune a tutta l’area euro per via della crisi energetica e “ampiamente in linea con le previsioni” secondo gli analisti di Unicredit. Questi ultimi sostengono che lo Spread Btp-Bund rimarrà “vicino ai 250 punti ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 settembre 2022) E’ iniziata serenamente la nuova legislatura per. La Borsa italiana è risalita dello 0,67% dall’annuncio degli esiti elettorali, aggiudicandosi il miglior dato europeo della giornata. La stabilità annunciata da un governo di così ampia coalizione (e di destra) ha stillato fiducia nei mercati. Tra i primi ci sono i titoli Tim. Durante la campagnaFdi aveva proposto di acquistare l’azienda a spese dello stato per poi venderne parti ai privati. Lotra Btp e Bund è salito a 242, ma si tratta di un’aumento comune a tutta l’area euro per via della crisi energetica e “ampiamente in linea con le previsioni” secondo gli analisti di Unicredit. Questi ultimi sostengono che loBtp-Bund rimarrà “vicino ai 250...

silvia_sb_ : Ho sentito dire che il centro sx a quest’ora avrebbe vinto se avesse corso in coalizione. Mi pare, però, che il ris… - borghi_claudio : Pare certa la vittoria dell'amico @ManfrediPotenti che batte il capogruppo del PD al Senato, in Toscana! Chi mi ha… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022| Conte commenta il risultato elettorale di M5s. 'Ci davano in picchiata, rimonta significativa' #ANSA - veronica_garbin : RT @CarloCalenda: Dopo la discesa in campo di Berlusconi e quasi alla pari con SceltaCivica (guidata però da un Premier in carica), il risu… - MiaomiaoCh : RT @CarloCalenda: Dopo la discesa in campo di Berlusconi e quasi alla pari con SceltaCivica (guidata però da un Premier in carica), il risu… -