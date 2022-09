(Di lunedì 26 settembre 2022) Ancora lui, Roberto. Che mescola linguaggio d’odio contro gli avversari, cui dà dei “bastardi”, alla vocazione al martirio immaginario. Ecco il suo tweetnel quale commenta gli sfottò sulla rete a lui rivolti in cui lo si invita a fare le valigie dopo la vittoria del centrodestra. “Leggo #in tendenza perché glidimi “invitano” a lasciare il Paese. Questi sono avvertimenti. Questa è l’Italia che ci aspetta. Stanno già stilando una prima lista nera di nemici della patria, alla faccia di chi diceva che il Fascismo è un’altra cosa”. Risposte degli utenti: “Ma non lo avevi annunciato tu stesso che te ne andavi se vinceva la destra?”. Che importa? Nella narrazione web per webeti vale il tweet di chi la spara più grossa e ha avuto grande successo il racconto sul ...

ananassobasso : RT @SecolodItalia1: Il ridicolo appello di Saviano: resistere. E poi vaneggia: gli elettori di Meloni mi vogliono cacciare dall’Italia http… - ErnestoPascucci : RT @SecolodItalia1: Il ridicolo appello di Saviano: resistere. E poi vaneggia: gli elettori di Meloni mi vogliono cacciare dall’Italia http… - odiosuning2 : RT @SecolodItalia1: Il ridicolo appello di Saviano: resistere. E poi vaneggia: gli elettori di Meloni mi vogliono cacciare dall’Italia http… - 2014Monaco : RT @SecolodItalia1: Il ridicolo appello di Saviano: resistere. E poi vaneggia: gli elettori di Meloni mi vogliono cacciare dall’Italia http… - SecolodItalia1 : Il ridicolo appello di Saviano: resistere. E poi vaneggia: gli elettori di Meloni mi vogliono cacciare dall’Italia… -

Secolo d'Italia

Capirete da soli che una recarsi alle urne da parte del sottoscritto suonerebbe incoerente,...- out da insolvenza - la brava Ursula ha deciso di alzare al massimo l'asticella del, ...... tra noi ragazzi, di sentirsi in secondo piano, e quando viene fatto undiretto ai giovani, ... Volevano fare i giovani, conquistarci, ma il risultato è stato". Ci sono abbastanza temi ... Il ridicolo appello di Saviano: resistere. E poi vaneggia: gli elettori di Meloni mi vogliono cacciare... Elezioni, Bisignano: “l’appello di De Luca al voto disgiunto mette in luce anche il suo cinismo” Parole al vetriolo di Michele Bisignano, ex assessore alla provincia di Messina e sostenitore di Cateri ...Italexit, raccolta firme in Molise. Fanpage.it denuncia segnature di persone defunte, moduli senza firme. L'inchiesta del giornale ...