Il ricordo di Salvo D’Acquisto si fa cultura: libri in dono alla scuola di Maccarese dalla Farmacia sociale che porta il nome dell’eroe (Di lunedì 26 settembre 2022) Fiumicino – Se è vero che l’esempio è il modo migliore per trasmettere valori alle nuove generazioni, e la scelta di Salvo D’Acquisto di immolarsi per salvare vite umane innocenti ne è una testimonianza tangibile, è altrettanto vero che – nella memoria di quel gesto – rinnovare esempi di solidarietà, specialmente in favore dei territori, è la giusta maniera di mantenerne vivo lo spirito. E non è un caso se nel giorno del ricordo del sacrificio dell’eroe carabiniere, la Farmacia che ne ha preso il nome, abbia effettuato un gesto nobile nei confronti di una scuola del territorio: la donazione di libri per alimentare la biblioteca della scuola di Maccarese, anch’essa intitolata a D’Acquisto. Marco ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 26 settembre 2022) Fiumicino – Se è vero che l’esempio è il modo migliore per trasmettere valori alle nuove generazioni, e la scelta didi immolarsi per salvare vite umane innocenti ne è una testimonianza tangibile, è altrettanto vero che – nella memoria di quel gesto – rinnovare esempi di solidarietà, specialmente in favore dei territori, è la giusta maniera di mantenerne vivo lo spirito. E non è un caso se nel giorno deldel sacrificiocarabiniere, lache ne ha preso il, abbia effettuato un gesto nobile nei confronti di unadel territorio: la donazione diper alimentare la biblioteca delladi, anch’essa intitolata a. Marco ...

BrentRuditLeo : @gbponz @Curini Io mi ricordo ancora quando a Radio Londra, Ferrara faceva l’anti-Monti salvo poi ritrovarsi zerbino della Tecnocrazia - v_m_a_x_i_m_o : @giunbia Padellaro me lo ricordo per la grande imparzialità e per l'impegno con cui difendeva Salvini solo perché g… - i28eilish : @LouGnomo me lo salvo così mi ricordo - stefano_chris : RT @Sydwerehere: @GiorgiaMeloni Il nome Salvo D’Acquisto mi dice qualcosa ma non ricordo se è stato fucilato dai partigiani o dai nazifasci… - FederiCorrente : @pdnetwork @pinapic Non mi rendo conto a che titolo parli. In tanti anni di politica cosa hai fatto di concreto? Ri… -