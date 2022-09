(Di lunedì 26 settembre 2022) "Cari amici buongiorno! Il centrodestra ha vinto e governerà per i prossimi anni e questa è una gran bella notizia. Il mionon è scattato ma questo non significa affatto che io mi arrenda o che ...

chiamatemibobo : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Globalist.it

Così il leghista Simoneconferma la sua mancata rielezione in Pralamento. "Ci sarà dunque tempo e modo per trasformare tutto il mio lavoro in decisioni politiche e atti amministrativi al ..., unretrogrado, uno che si lamenta perché le donne scelgono facoltà scientifiche e che è nemico dei diritti civili. "Dopo oltre 50 anni la Corte suprema americana ha abrogato la ... Il reazionario Pillon perde il seggio nel disastro della Lega: trombato «Ci sarà dunque tempo e modo per trasformare tutto il mio lavoro in decisioni politiche e atti amministrativi al servizio della vita, della famiglia, dei valori che condividiamo e che gli italiani han ...Il leader di Più Europa Benedetto Della Vedova: "Vogliono un'Italia che si chiude su se stessa e nazionalismo economico" ...