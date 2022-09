Il pianto delirante della Michielin | «Oggi inizia la resistenza»

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set – È una giornata di sconforto per tutti quei radical chic e sinistrati vari che vedono realizzarsi i loro peggiori incubi con la vittoria alle elezioni di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. Non è da meno la giovane cantante Francesca, che dal suo twitter ha lanciato il suo personale buongiornissimo in salsa antifascista ed inclusiva: «la. Buongiorno a tutt?». Quella strana idea di democraziaChe in democrazia ci sia un’alternanza fra destra e sinistra deve suonare strano a qualcuno. La disperazione in cui queste elezioni hanno gettato la sinistra italiana ne è l’ennesima prova. Così anche un personaggio del mondo dello spettacolo come lasi lascia andare a dichiarazioni che, se prese sul ...