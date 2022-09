Il (nuovo) successo di Avatar dimostra quanto il pubblico cerchi l'esperienza cinematografica (Di lunedì 26 settembre 2022) Soprattutto in Italia, gli spettatori prediligono una visione davvero alternativa allo streaming, cercando qualità e spettacolarità. Concetto riassunto nel milione e mezzo incassato da Avatar re-release, a quasi tredici anni dall'uscita. E qui torna forte il discorso dell'experience legata alla sala, tra IMAX, 3D e cocktail da bere durante la visione. Solo fronzoli lontani dalla cinefilia dura e pura? Beh, se servono a (ri)portare il pubblico al cinema... Un film del 2009, tornato in sala, è riuscito ad incassare la strabiliante cifra di 1,6 milioni di euro, con una media di spettatori che si aggira sui 5,5 mila. Dato in parte rinsecchito dalla promozione a 3,5 € nella giornata di giovedì 22, giorno in cui è stato ri-rilasciato. Andando a memoria, è la prima volta che un vecchio film (sono passati quasi 13 anni!) riesce ad imporsi in un modo così ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 settembre 2022) Soprattutto in Italia, gli spettatori prediligono una visione davvero alternativa allo streaming, cercando qualità e spettacolarità. Concetto riassunto nel milione e mezzo incassato dare-release, a quasi tredici anni dall'uscita. E qui torna forte il discorso dell'experience legata alla sala, tra IMAX, 3D e cocktail da bere durante la visione. Solo fronzoli lontani dalla cinefilia dura e pura? Beh, se servono a (ri)portare ilal cinema... Un film del 2009, tornato in sala, è riuscito ad incassare la strabiliante cifra di 1,6 milioni di euro, con una media di spettatori che si aggira sui 5,5 mila. Dato in parte rinsecchito dalla promozione a 3,5 € nella giornata di giovedì 22, giorno in cui è stato ri-rilasciato. Andando a memoria, è la prima volta che un vecchio film (sono passati quasi 13 anni!) riesce ad imporsi in un modo così ...

