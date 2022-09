Il Napoli riprende la preparazione, per Osimhen e Politano terapie e lavoro personalizzato in campo (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Napoli ha appena diffuso il consueto report dell’allenamento. Di seguito quanto pubblicato dal club azzurro, che ha anche fornito aggiornamenti sulla tabella personalizzata degli infortunati Osimhen e Politano. Il nigeriano – come rivelato da Canonico qualche giorno fa – punta la Cremonese; per Politano sono previste tre settimane di stop ma viene valutato giorno per giorno. Via via rientreranno tutti i nazionali. Il Napoli ha ripreso oggi la preparazione all’SSCN Konami Training Center. Dopo la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincerà il primo ottobre con Napoli-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A. La squadra ha svolto la prima fase di attivazione in palestra e successivamente ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 settembre 2022) Ilha appena diffuso il consueto report dell’allenamento. Di seguito quanto pubblicato dal club azzurro, che ha anche fornito aggiornamenti sulla tabella personalizzata degli infortunati. Il nigeriano – come rivelato da Canonico qualche giorno fa – punta la Cremonese; persono previste tre settimane di stop ma viene valutato giorno per giorno. Via via rientreranno tutti i nazionali. Ilha ripreso oggi laall’SSCN Konami Training Center. Dopo la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincerà il primo ottobre con-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A. La squadra ha svolto la prima fase di attivazione in palestra e successivamente ...

