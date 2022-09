Il Milan ha già scelto | bocciatura e nuovo colpo

gippu1 : Le voci di un avvicendamento di #Allegri con il tecnico della Primavera sono solo l'ultimo déjà-vu di una storia gi… - ildiavolo_d : RT @RadioRossonera: #Lewandowski non ha dubbi: 'È già una realtà, ha grande potenziale'?? - RadioRossonera : #Lewandowski non ha dubbi: 'È già una realtà, ha grande potenziale'?? - filoni_diletta : RT @soloxmilanisti: Milan, Pioli può abbracciare Rebic già contro l'Empoli - soloxmilanisti : Milan, Pioli può abbracciare Rebic già contro l'Empoli -

Pianeta Milan

Nuova avventura per Zlatan Ibrahimovic ma ancora una volta ilnon c'entra. In attesa che lo svedese possa tornare in campo (si prevede a gennaio 2023) e con ... E lì sì che il ruolo èdefinito. ...Il, ad esempio, gioca con Leao e De Ketelaere, eppure ha due mediani propositivi e dinamici. ... Anche perché entro novembre saràchiaro il destino in Europa League e che tipo di campionato ... Milan, con Maldini già 33 acquisti: quanti affari di mercato riusciti