Il grande flop dei complottisti alle urne: Adinolfi, Cunial e Rizzo peggio di Italexit (Di lunedì 26 settembre 2022) Se l’Italia fosse l’Alto Adige avrebbero registrato un grande successo. A Bolzano la lista Vita di Sara Cunial è arrivata al 6%, e in un collegio ha sfiorato il 9%. Un risultato di grande rispetto grazie anche alle candidature: al Senato Hannes Loacker ha preso il 6,21% a Bolzano, Susanna Singer è al 6,99% a Merano e Ruldolf Schopf al 5,99% a Bressanone. Alla Camera è andata ancora meglio a Francesco Cesari con il 7,92% a Bressanone e la nota avvocata dei No vax Renate Holzeisen che a Bolzano ha sfiorato il 9% (8,94%). Il problema è che la festa finisce qui. Italexit infatti arranca ancora sotto al 2% e non sembra essere in grado di sperare la soglia del 3%. Ma è comunque il primo partito complottista d’Italia. Perché gli altri prendono molto meno. Italia Sovrana e Popolare di Marco ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) Se l’Italia fosse l’Alto Adige avrebbero registrato unsuccesso. A Bolzano la lista Vita di Saraè arrivata al 6%, e in un collegio ha sfiorato il 9%. Un risultato dirispetto grazie anchecandidature: al Senato Hannes Loacker ha preso il 6,21% a Bolzano, Susanna Singer è al 6,99% a Merano e Ruldolf Schopf al 5,99% a Bressanone. Alla Camera è andata ancora meglio a Francesco Cesari con il 7,92% a Bressanone e la nota avvocata dei No vax Renate Holzeisen che a Bolzano ha sfiorato il 9% (8,94%). Il problema è che la festa finisce qui.infatti arranca ancora sotto al 2% e non sembra essere in grado di sperare la soglia del 3%. Ma è comunque il primo partito complottista d’Italia. Perché gli altri prendono molto meno. Italia Sovrana e Popolare di Marco ...

