Il Governo inglese ha spinto per cedere il Newcastle a PIF (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Governo inglese avrebbe spinto affinché si concretizzasse la cessione del Newcastle al Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita. Lo confermano nuovi documenti diffusi dal Dipartimento per il commercio internazionale (responsabile dei negoziati relativi al commercio internazionale del Regno Unito) che riguardano Gerry Grimstone, allora ministro degli investimenti. Nell’agosto del 2020 Grimstone si mosse per L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 26 settembre 2022) Ilavrebbeaffinché si concretizzasse la cessione delal Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita. Lo confermano nuovi documenti diffusi dal Dipartimento per il commercio internazionale (responsabile dei negoziati relativi al commercio internazionale del Regno Unito) che riguardano Gerry Grimstone, allora ministro degli investimenti. Nell’agosto del 2020 Grimstone si mosse per L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

