Il governo che verrà Piantedosi all' Interno | Pontecorvo agli Esteri | Bongiorno alla Giustizia | i primi nomi nel frullatore

(Di lunedì 26 settembre 2022) Per placare le proteste degli alleati Meloni potrebbe cedere le presidenze delle camere a Lega e Forza Italia. Calderoli e Tajani in pole

Il dato più evidente dopo le #ElezioniPolitiche2022 è la sonora bocciatura del #governoDraghi: premiati l'unico par… - L'appoggio al governo Draghi ci ha annientati e all'interno del partito coloro che hanno messo in discussione il no… - Quando nel 2011 alla fine del governo Berlusconi prima di Monti eravamo al disastro, alla bancarotta, allo sfascio.… - ora voglio subito: - Flat Tax 15% - Pensioni minime 1000 euro - Abolizione canone RAI e una dentiera! MA SUBITO! pri… - Markus Söder presidente della Baviera e leader della Csu scarica Forza Italia e dice che non è compito del Ppe portare l'e…

Meloni pensa alla squadra di governo, il pressing di FI e Lega - Calenda: abbiamo ampio consenso tra giovani, è il dato più importante