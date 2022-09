Il gol di Lotito: "Ci ho messo il cuore" (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Dopo esserci andato vicino nel 2018, Claudio Lotito diventa senatore della Repubblica: il presidente della Lazio è stato eletto trionfalmente nel collegio uninominale in Molise con il 43%, davanti a Ottavio Balducci del M5s (23,9%) e a Rossella Gianfagna del centrosinistra (23,7%). Il 65enne imprenditore romano segue le orme di tanti patron di club calcistici approdati in Parlamento, da Achille Lauro al Napoli a Dino Viola alla Roma, dal viola Vittorio Cecchi Gori all'epopea milanista di Silvio Berlusconi. "Io in questa campagna elettorale ho messo cuore, passione e sentimenti autentici che sono stati recepiti dai molisani", ha commentato a caldo il patron biancoceleste sceso in campo per il centrodestra con la casacca di Forza Italia, "gli abitanti di questa regione mi sono entrati nel cuore e hanno capito la ... Leggi su agi (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Dopo esserci andato vicino nel 2018, Claudiodiventa senatore della Repubblica: il presidente della Lazio è stato eletto trionfalmente nel collegio uninominale in Molise con il 43%, davanti a Ottavio Balducci del M5s (23,9%) e a Rossella Gianfagna del centrosinistra (23,7%). Il 65enne imprenditore romano segue le orme di tanti patron di club calcistici approdati in Parlamento, da Achille Lauro al Napoli a Dino Viola alla Roma, dal viola Vittorio Cecchi Gori all'epopea milanista di Silvio Berlusconi. "Io in questa campagna elettorale ho, passione e sentimenti autentici che sono stati recepiti dai molisani", ha commentato a caldo il patron biancoceleste sceso in campo per il centrodestra con la casacca di Forza Italia, "gli abitanti di questa regione mi sono entrati nele hanno capito la ...

