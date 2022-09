Il giorno dopo di Salvini | niente dimissioni e il messaggio che deride von der Leyen

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 settembre 2022) “Non so se si è svegliata bene von der, le mando un bacione”. All'indomani delle elezioni politiche del 25 settembre il segretario leghista Matteoha parlato in conferenza stampa in via Bellerio a Milano, togliendosi un sassolino dalla scarpa nei confronti della presidente della Commissione europea a seguito del grande successo del centrodestra. “Voteranno presto in Brasile, in Israele, negli Stati uniti di America e faccio un tifo”, ha poi aggiunto il numero uno del Carroccio, che ha decisamente allontanato la possibilità di rassegnare leper via del risultato deludente del suo partito: “Io non ho mai avuto così tanta voglia di lavorare per i militanti. Adesso io ho diversi mesi per pianificare il lavoro. Paolo Grimoldi? Spero che non ci siano problemi ci mancata ricandidatura per qualcuno… Il taglio dei ...