Il futuro dell'asse Roma-Parigi con il nuovo governo di centrodestra (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Dalla guerra in Ucraina alla crisi energetica che ne consegue, dall'immigrazione alle posizioni da prendere in seno all'Ue, anche su questioni spinose come l'Ungheria di Viktor Orban e la Polonia, sono numerose le sfide internazionali che attendono al varco il nuovo governo italiano di centrodestra. Il rapporto con alcuni Paesi sarà fondamentale e fra questi vi è senz'altro la Francia. Il recente Trattato del Quirinale istituisce una partnership strategica fra Roma e Parigi con l'obiettivo di creare un legame analogo a quello tra la Francia e la Germania, nato in seguito al Trattato dell'Eliseo firmato da De Gaulle e Adenauer nel 1963. Ma per dare un contenuto a questo nuovo trattato franco-italiano e collaborare in Europa servirà un'intesa vera. Certamente ... Leggi su agi (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Dalla guerra in Ucraina alla crisi energetica che ne consegue, dall'immigrazione alle posizioni da prendere in seno all'Ue, anche su questioni spinose come l'Ungheria di Viktor Orban e la Polonia, sono numerose le sfide internazionali che attendono al varco ilitaliano di. Il rapporto con alcuni Paesi sarà fondamentale e fra questi vi è senz'altro la Francia. Il recente Trattato del Quirinale istituisce una partnership strategica fracon l'obiettivo di creare un legame analogo a quello tra la Francia e la Germania, nato in seguito al Trattato'Eliseo firmato da De Gaulle e Adenauer nel 1963. Ma per dare un contenuto a questotrattato franco-italiano e collaborare in Europa servirà un'intesa vera. Certamente ...

