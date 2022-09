Il fratello di Ghoulam nei guai in Francia: coinvolto in uno scandalo, è accusato di sextortion (Di lunedì 26 settembre 2022) Ha fatto notizia, in Francia, il coinvolgimento di Mohamed Ghoulam, fratello dell’ex calciatore del Napoli Faouzi, nel cosiddetto “sistema Perdriau”, riconducibile al sindaco conservatore di Saint-Etienne Gaël Perdriau, che – così si evince da un’inchiesta di Medipart – puntava a tenere sotto controllo i consiglieri di maggioranza e di opposizione con una puntigliosa macchina di minacce e ricatti. Ebbene, il fratello del terzino sinistro franco-algerino, peraltro in procinto di trovare una squadra in Serie B (si parla di Genoa e Benevento), è nello staff di Perdriau. Ed è accusato, in particolare, di sextortion. Il portale Franceinfo riporta infatti la denuncia di Ali Rasfi, candidato della sinistra alle comunali del 2020, che avrebbe ricevuto, all’epoca, diversi sms dal ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 settembre 2022) Ha fatto notizia, in, il coinvolgimento di Mohameddell’ex calciatore del Napoli Faouzi, nel cosiddetto “sistema Perdriau”, riconducibile al sindaco conservatore di Saint-Etienne Gaël Perdriau, che – così si evince da un’inchiesta di Medipart – puntava a tenere sotto controllo i consiglieri di maggioranza e di opposizione con una puntigliosa macchina di minacce e ricatti. Ebbene, ildel terzino sinistro franco-algerino, peraltro in procinto di trovare una squadra in Serie B (si parla di Genoa e Benevento), è nello staff di Perdriau. Ed è, in particolare, di. Il portale Franceinfo riporta infatti la denuncia di Ali Rasfi, candidato della sinistra alle comunali del 2020, che avrebbe ricevuto, all’epoca, diversi sms dal ...

