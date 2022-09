Il fanciullino pascoliano e l’errore di usare il presente quando serve l’imperfetto

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 26 settembre 2022) «È dasono piccolo che vado al mare nello stesso posto». «Seguo il calcio daho dieci anni». Se non trovate nulla di stridenteascoltate affermazioni come queste (astenersi fanatici della montagna e appassionati di altri sport), allora la faccenda è seria. Non grave, ma abbastanza seria da meritare di essere presa in esame. Perché chi dice «dasono piccolo» o «daho dieci anni» in genere non è più piccolo né ha più dieci anni. Come si spiega allora quel paradossale tempo? “Essere piccolo” non è come “essere maggiorenne” o “essere adulto”, condizioni che hanno un momento d’inizio nel corso di una vita umana e una volta determinatesi sono permanenti e irreversibili, la loro fine coincidendo con la fine dell’esistenza individuale: per cui ...