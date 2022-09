Il ct della Croazia spaventa l'Inter: 'Brozovic fuori 3/4 settimane, torna per il Mondiale'. A breve gli esami (Di lunedì 26 settembre 2022) L'Inter trema per Marcelo Brozovic, con il centrocampista che potrebbe andare incontro a un lungo stop. A confermarlo è il ct della... Leggi su calciomercato (Di lunedì 26 settembre 2022) L'trema per Marcelo, con il centrocampista che potrebbe andare incontro a un lungo stop. A confermarlo è il ct...

AleDigio89 : RT @cmdotcom: Il ct della Croazia spaventa l'#Inter: '#Brozovic fuori 3/4 settimane, torna per il Mondiale'. A breve gli esami https://t.co… - cmdotcom : Il ct della Croazia spaventa l'#Inter: '#Brozovic fuori 3/4 settimane, torna per il Mondiale'. A breve gli esami - m_sgarliga : @JozeJechich_JJ Sempre che non sia qualche acquavite casalinga, come la grappa di prugne che mi portavano dalla Cro… - VHolywat : @GBorzillo ... oppure complimentarsi con l'allenatore della Croazia che lo spreme... - BeppeSama : RT @marifcinter: Il ct della Croazia allarma l'Inter: “Brozovic ha sentito tirare il flessore: credo che starà fuori 3/4 settimane ma sarà… -