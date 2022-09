Il console giapponese fermato dai servizi segreti russi per spionaggio: «Scoperto a rubare dossier anche sulle sanzioni occidentali» – Il video (Di lunedì 26 settembre 2022) Il console giapponese a Vladivostok è stato fermato dagli agenti dei servizi segreti russi dell’Fsb mentre cercava di rubare documenti considerati riservati del governo russo. Il diplomatico Motoki Tatsunori è accusato di spionaggio, riporta l’agenzia Tass, ed è stato dichiarato «persona non grata». Il caso ha subito ripercussioni ad alti livelli, con il Cremlino che ha inviato una protesta formale a Tokyo. Secondo i media russi, Tatsunori sarebbe stato sorpreso proprio nel momento in cui stava raccogliendo «informazioni a diffusione limitata». Secondo gli inquirenti, il diplomatico sarebbe stato pagato da qualcuno per mettere a segno il furto. I documenti riservati che il diplomatico giapponese stava cercando di ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) Ila Vladivostok è statodagli agenti deidell’Fsb mentre cercava didocumenti considerati riservati del governo russo. Il diplomatico Motoki Tatsunori è accusato di, riporta l’agenzia Tass, ed è stato dichiarato «persona non grata». Il caso ha subito ripercussioni ad alti livelli, con il Cremlino che ha inviato una protesta formale a Tokyo. Secondo i media, Tatsunori sarebbe stato sorpreso proprio nel momento in cui stava raccogliendo «informazioni a diffusione limitata». Secondo gli inquirenti, il diplomatico sarebbe stato pagato da qualcuno per mettere a segno il furto. I documenti riservati che il diplomaticostava cercando di ...

