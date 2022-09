Il Ceo di Pfizer di nuovo positivo si difende: «Non avevo fatto il nuovo booster bivalente» (Di lunedì 26 settembre 2022) L’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, è positivo a Covid-19 per la seconda volta. Il dirigente dell’azienda che produce uno dei vaccini a mRna contro il virus, ha fatto sapere del contagio spiegando di non avvertire nessun sintomo. «Non avevo fatto il nuovo booster bivalente», racconta, «ho seguito le linee guida dei Cdc ( Centers for Disease Control and Prevention ndr.) di aspettare 3 mesi da quando si è avuto il Covid». Bourla aveva contratto il virus a metà dello scorso agosto, annunciando la sua positività su Twitter e spiegando di aver cominciato un trattamento a base di Paxlovid, la pillola anti-Covid prodotta dalla sua stessa azienda. Ora il nuovo contagio. «Abbiamo ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) L’amministratore delegato di, Albert Bourla, èa Covid-19 per la seconda volta. Il dirigente dell’azienda che produce uno dei vaccini a mRna contro il virus, hasapere del contagio spiegando di non avvertire nessun sintomo. «Nonil», racconta, «ho seguito le linee guida dei Cdc ( Centers for Disease Control and Prevention ndr.) di aspettare 3 mesi da quando si è avuto il Covid». Bourla aveva contratto il virus a metà dello scorso agosto, annunciando la sua positività su Twitter e spiegando di aver cominciato un trattamento a base di Paxlovid, la pillola anti-Covid prodotta dalla sua stessa azienda. Ora ilcontagio. «Abbiamo ...

