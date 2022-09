Il centrodestra vince le elezioni, Fratelli d’Italia primo partito (Di lunedì 26 settembre 2022) Il centrodestra ha vinto le elezioni politiche con una larga maggioranza. Giorgia Meloni a notte fonda ha preso la parola nel suo quartier generale a Roma: «Sarà un governo a guida Fratelli d’Italia». Lo spoglio in corso conferma le rilevazioni: la coalizione di centrodestra guidata da Fratelli d’Italia ha una netta la maggioranza. Al Senato il centrodestra è oltre il 43% e il centrosinistra al 27%. Fratelli d’Italia è il primo partito con più del 26% dei consensi, la Lega crolla al 9% mentre Forza Italia è intorno all’8%. E ancora: il Pd di Enrico Letta resta sotto il 20%, Azione-Italia Viva supera il 7%, Alleanza Verdi e Sinistra è oltre il 3%, PiùEuropa 3%, Italexit intorno al 2%, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 settembre 2022) Ilha vinto lepolitiche con una larga maggioranza. Giorgia Meloni a notte fonda ha preso la parola nel suo quartier generale a Roma: «Sarà un governo a guida». Lo spoglio in corso conferma le rilevazioni: la coalizione diguidata daha una netta la maggioranza. Al Senato ilè oltre il 43% e il centrosinistra al 27%.è ilcon più del 26% dei consensi, la Lega crolla al 9% mentre Forza Italia è intorno all’8%. E ancora: il Pd di Enrico Letta resta sotto il 20%, Azione-Italia Viva supera il 7%, Alleanza Verdi e Sinistra è oltre il 3%, PiùEuropa 3%, Italexit intorno al 2%, ...

