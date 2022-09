Il Centrodestra vince le elezioni 2022: la Meloni pronta a diventare il primo Premier Italiano donna (Di lunedì 26 settembre 2022) Giorgia Meloni si accinge a diventare il primo Premier donna in Italia: infatti Fratelli d’Italia ha conquistato le elezioni 2022 con il 26% dei voti contribuendo in modo netto alla vittoria della coalizione del Centro-Destra formato appunto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e il partito “Noi Moderati”. “Il voto degli italiani ha dato un’indicazione chiara per un governo di Centrodestra a guida Fratelli d’Italia”: ha commentato la leader del partito alle tre meno venti del mattino. L’altro avvenimento storico che segna queste elezioni riguarda il Pd, primo partito dell’opposizione, ma con meno del 20%. Un risultato decisamente basso, inferiore alle aspettative. Enrico Letta, evidentemente deluso dal risultato ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 26 settembre 2022) Giorgiasi accinge ailin Italia: infatti Fratelli d’Italia ha conquistato lecon il 26% dei voti contribuendo in modo netto alla vittoria della coalizione del Centro-Destra formato appunto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e il partito “Noi Moderati”. “Il voto degli italiani ha dato un’indicazione chiara per un governo dia guida Fratelli d’Italia”: ha commentato la leader del partito alle tre meno venti del mattino. L’altro avvenimento storico che segna questeriguarda il Pd,partito dell’opposizione, ma con meno del 20%. Un risultato decisamente basso, inferiore alle aspettative. Enrico Letta, evidentemente deluso dal risultato ...

