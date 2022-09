Il Centrodestra vince anche le regionali in Sicilia: Renato Schifani è il nuovo presidente (Di lunedì 26 settembre 2022) Alle elezioni per la Regione Siciliana, in base alla proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 58%, il candidato di Centrodestra Renato Schifani è al 42%, mentre la coalizione di Centrodestra che lo sostiene è al 48,7%. Il leader di Sud chiama Nord, il civico Cateno De Luca, è invece al 23,3% mentre la sua coalizione è al 18%. La candidata del centrosinistra Caterina Chinnici è al 16,6% e la coalizione è al 16%. Nuccio Di Paola (M5s) è al 16,3% e la sua coalizione al 15,4%. Dopo i risultati delle elezioni politiche, dunque, la vittoria di Schifani in Sicilia conferma le preferenze delineate dallo scenario nazionale. Elezioni Sicilia, domina il Centrodestra di Renato ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Alle elezioni per la Regionena, in base alla proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 58%, il candidato diè al 42%, mentre la coalizione diche lo sostiene è al 48,7%. Il leader di Sud chiama Nord, il civico Cateno De Luca, è invece al 23,3% mentre la sua coalizione è al 18%. La candidata del centrosinistra Caterina Chinnici è al 16,6% e la coalizione è al 16%. Nuccio Di Paola (M5s) è al 16,3% e la sua coalizione al 15,4%. Dopo i risultati delle elezioni politiche, dunque, la vittoria diinconferma le preferenze delineate dallo scenario nazionale. Elezioni, domina ildi...

