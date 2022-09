Il centrodestra ha un nuovo equilibrio, con Meloni al 26% e la Lega che scende all’8,5 (Di lunedì 26 settembre 2022) Secondo la seconda proiezione di Swg per il Senato, il centrodestra sarebbe al 43,8%, con Fratelli d’Italia al 26%, la Lega all’8,7% e Forza Italia poco distante all’8,2. I Moderati di Lupi allo 0,9, rischiano di disperdere il voto. Il centrosinistra raggiungerebbe il 25,8 percento, ma il Pd con un risultato ben al di sotto delle aspettative (18,3%) A seguire 5stelle con il 16,6%, mentre il Terzo polo sarebbe stabile al 7,8; Italexit all’1,6; Unione Popolare all’1,4. Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 settembre 2022) Secondo la seconda proiezione di Swg per il Senato, ilsarebbe al 43,8%, con Fratelli d’Italia al 26%, la,7% e Forza Italia poco distante,2. I Moderati di Lupi allo 0,9, rischiano di disperdere il voto. Il centrosinistra raggiungerebbe il 25,8 percento, ma il Pd con un risultato ben al di sotto delle aspettative (18,3%) A seguire 5stelle con il 16,6%, mentre il Terzo polo sarebbe stabile al 7,8; Italexit all’1,6; Unione Popolare all’1,4.

Antonio_Tajani : .@forza_italia è determinante per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo gove… - EnzoMicillo2 : RT @Antonio_Tajani: .@forza_italia è determinante per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo governo.… - keown : RT @RenzoMattei: Oggi il Terzo Polo ha messo il primo mattone per la costruzione di un nuovo Centrodestra. #maratonamentana - _RP10_ : Vedere che la stampa europea già si lamenta ed etichetta il nuovo Governo come Fascista, mi fa capire che abbiamo V… - Livia_DiGioia : RT @RenzoMattei: Oggi il Terzo Polo ha messo il primo mattone per la costruzione di un nuovo Centrodestra. #maratonamentana -