Il Catanzaro mette la freccia | dopo il gol | tutti a bordo della macchina dello sponsor

Le immagini di ELEVEN Sports mostrano l'esultanza signolare dei calciatori del, che ha battuto 3 - 0 il Messina ed è in testa al Girone C della Serie C, a pari punti col Crotone. Il centrocampista belga Jari Vandeputte segna il suo secondo gol personale e poi si infila ...... direttore generale della Fondazione Politeama " che sta avendo una ricaduta anche sulla stessa città di, non solo in termini di offerta per il pubblico, ma anche di promozione culturale e ...Le immagini di ELEVEN Sports mostrano l'esultanza signolare dei calciatori del Catanzaro, che ha battuto 3-0 il Messina ed è in testa al Girone ...La programmazione continua con una residenza per curatrici e curatori, la masterclass sul cinema e sul teatro a cura di Francesco Colella e gli ultimi tre spettacoli in scena a Castrovillari ...