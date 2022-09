Il calciatore del Chelsea interessava all’Inter | adesso può finire alla Roma!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 26 settembre 2022) Il difensore Trevor Chalobah non sta vivendo un momento positivo a Londra. L’arrivo del nuovo tecnico Graham Potter sembra averlo posto ai margini del progetto e non riesce a trovare spazio con continuità nell’undici titolare. Le voci di mercato, in particolare il Daily Mail, lo vedono partente già a gennaio con la Roma in agguato per assicurarsi in colpo invernale. Chalobah RomaIl giocatore della Sierra Leone era stato trattenuto in estate nonostante l’interessamento dell’Inter ma, complice l’avvicendamento il panchina, i piani della società londinese sembrano cambiati. Chalobah è sceso in campo soltanto una volta in questa stagione di Premier League e siache giocatore sembrano sempre più intenzionati a dividere le proprie strade. Il difensore classe ’99 sarebbe un prospetto giovane che andrebbe ad unirsi all’ambiziosa ...