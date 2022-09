Ibrahimovic sbarca nel cinema | sarà legionario romano nel prossimo film di Asterix

(Di lunedì 26 settembre 2022) Un cameo di Zlatanneldel ciclo di. L’attaccante del Milan, attualmente fermo per la riabilitazione, interpreterà undell’antica . Lo stesso svedese ha diffuso sui suoi canali social il trailer del. In una scena di ‘e Obelix: il Regno di mezzo’, nelle sale dal 1° febbraio 2023, si vede Ibra, nel ruolo di ‘Caius Antivirus’, combattere e mostrare la sua classica esultanza dopo un gol, la posa a braccia aperte. Protagonisti della pellicola Guillaume Canet (), Gilles Lellouche (Obelix), Marion Cotillard (Cleopatra) e Vincent Cassel (Cesare). SportFace.

