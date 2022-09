I premi del Galà Cinema Fiction – Italian Identity 14ma edizione (Di lunedì 26 settembre 2022) Galà Cinema Fiction – Italian Identity Napoli e Castello di Castellammare di Stabia 13 – 24 settembre 2022 – 14a edizione Tra i premiati Fabrizio Gifuni, Giorgio Marchesi, Mario Martone e Giorgio Pasotti Si è conclusa con la serata di premiazione al Castello Medioevale di Castellammare di Stabia, la 14a edizione del Galà Cinema Fiction – Italian Identity. La manifestazione, ideata e prodotta da Valeria Della Rocca e organizzata dalla Solaria Service, agenzia di organizzazione eventi di Napoli si avvale della direzione artistica di Marco Spagnoli, ed è realizzata in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, con i patrocini del Ministero ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 settembre 2022)Napoli e Castello di Castellammare di Stabia 13 – 24 settembre 2022 – 14aTra iati Fabrizio Gifuni, Giorgio Marchesi, Mario Martone e Giorgio Pasotti Si è conclusa con la serata diazione al Castello Medioevale di Castellammare di Stabia, la 14adel. La manifestazione, ideata e prodotta da Valeria Della Rocca e organizzata dalla Solaria Service, agenzia di organizzazione eventi di Napoli si avvale della direzione artistica di Marco Spagnoli, ed è realizzata in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, con i patrocini del Ministero ...

