I mercati reagiscono bene alla vittoria della Meloni | alla faccia dei «gufi»

Parola d'ordine: stabilità. E' quella che piace ai mercati che, indipendentemente dal colore politico, premiano sempre le ampie maggioranze e le prospettive di stabilità politica del Paese. Per questo all'indomani del voto la netta vittoria del centrodestra è stata accolta dai mercati senza le tragedie previste da alcuni analisti (di parte). In più va aggiunto che il mondo economico era impegnato a smaltire il crollo del valore della sterlina rispetto al dollaro. Segno che alla fine il centrodestra al governo non fa poi così paura Giornata positiva per Piazza Affari Milano dopo un'apertura in negativo ha virato verso il segno più. La comoda maggioranza raggiunta sia al Senato che alla Camera dalla coalizione di ...

