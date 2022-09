I giovani al voto ribaltano il podio e premiano M5s e Pd: «A portarli alle urne ambiente e lavoro» – L’intervista (Di lunedì 26 settembre 2022) Il giorno dopo la chiusura della tornata elettorale è un giorno di inevitabili bilanci, e per tirare le somme servono dati. Nonostante l’indiscussa vittoria del centro-destra, e in particolare del partito trainato da Giorgia Meloni, un’informazione salta all’occhio guardando gli exit poll: le preferenze espresse dai giovani ribaltano il podio. Il primo partito su cui si sono orientati gli elettori dai 18 ai 24 anni sembra infatti essere il Movimento 5 Stelle, a seguire Pd e al terzo posto FdI. Vengono poi Azione e Italia Viva, Lega e alleanza Verdi-Sinistra. Livio Gigliuto, a capo del progetto di ricerca Opinio Italia, offre a Open una chiave di lettura su questi dati: «Quella dei giovani è l’unica fascia d’età il cui Fratelli d’Italia non risulta il partito più votato, mentre è quella che più ha ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) Il giorno dopo la chiusura della tornata elettorale è un giorno di inevitabili bilanci, e per tirare le somme servono dati. Nonostante l’indiscussa vittoria del centro-destra, e in particolare del partito trainato da Giorgia Meloni, un’informazione salta all’occhio guardando gli exit poll: le preferenze espresse daiil. Il primo partito su cui si sono orientati gli elettori dai 18 ai 24 anni sembra infatti essere il Movimento 5 Stelle, a seguire Pd e al terzo posto FdI. Vengono poi Azione e Italia Viva, Lega eanza Verdi-Sinistra. Livio Gigliuto, a capo del progetto di ricerca Opinio Italia, offre a Open una chiave di lettura su questi dati: «Quella deiè l’unica fascia d’età il cui Fratelli d’Italia non risulta il partito più votato, mentre è quella che più ha ...

ricpuglisi : RT @isNews_it: Politiche, l’appello di Caterina Cerroni ai giovani: “Trasformiamo la delusione in cambiamento” - scaramelli_g : Se è per questo non entra neanche Civati, che peraltro si è candidato tra le vostre fila portando in dote i voti e… - SkyTG24 : #Elezioni 2022, le opinioni dei giovani sui risultati e sul voto - cwteelii : andare li e annullare il voto così che non avrebbero dato punti alla meloni inutili, per rispetto verso gli altri.… - ddaniele14 : @RosSim80 @maxif339 @spighissimo non si può che essere amareggiati per quanto espresso dal voto. Nonostante i disas… -