I finalisti del Gioco di Ruolo dell'Anno (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – 26 settembre 2022. Svelati i nomi dei finalisti che a Lucca Comics & Games si contenderanno il titolo di Gioco di Ruolo dell'Anno: il prestigioso riconoscimento, che quest'anno celebra la decima edizione, sarà assegnato al miglior Gioco di Ruolo edito nell'anno precedente. Nel corso di FirenzeGioca, Lucca Comics & Games e la Giuria del Gioco di Ruolo dell'Anno ­­– composta da Paolo Cupola (presidente) Mirella Vicini (vicepresidente), Osiride Cascioli, Michele Bellone, Anna Benedetto, Marzia Possenti e Daniele Prisco – hanno rivelato i titoli arrivati alla fase finale, scelti tra 20 in concorso: "AGON", Grumpy Bear. Gioco di Ruolo minimale e competitivo, basato sulla meccanica ...

37 Premio Solinas. I vincitori ... in relazione e ha creato opportunità e scambio tra i 200 ospiti presenti: registi, sceneggiatori, broadcaster, produttori, distributori, finalisti del Premio Solinas, critici, giornalisti e studenti. Conclusa la prima edizione del Masters Tour alla Canottieri La kermesse ha visto al via 100 iscritti La premiazione dei finalisti Over 50. Andrea Milone a segno contro Stefano Siragusa (foto Mattia Bodo) di a.mo. Si ...della prima edizione della kermesse del ... Adnkronos Sanremo, Marino Magliani ai "Martedì Letterari" Sanremo. Domani 27 settembre alle ore 16.30 nel Teatro dell'Opera anteprima della stagione autunnale dei Martedì Letterari con lo scrittore finalista al Premio Strega Marino Magliani, componente della ... CortoLovere, vince «Pilgrims» La giuria ha scelto il film turno che parla del viaggio a Istanbul di due bambini alla ricerca della loro mamma. Premiati anche «Big» e «The Beyond» come miglior documentario ...