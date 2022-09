I filo-russi M5S, Lega e FI crollano rispetto al 2018. Cosa significa per Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia, i partiti accusati di essere troppo morbidi nei confronti della russia e di Vladimir Putin, hanno preso il 35% dei voti in sommati. Tutti e tre hanno fatto registrato un netto calo rispetto alle elezioni del 2018: il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio allora e di Giuseppe Conte oggi è passato dal 32% al 15,5%; la Lega di Matteo Salvini dal 17% al 9%; Forza Italia di Silvio Berlusconi dal 14% all’8,3%. Se a ciò si somma il calo dell’affluenza del 9% rispetto a quattro anni fa, ecco che il crollo dei consensi assume dimensioni ancor più importanti. Forse non ha funzionato la campagna russa e filo-russa incentrata sulla minaccia nucleare per spaventare i pacifisti e sul caro bollette per allarmare gli imprenditori, soprattutto i ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 settembre 2022) Movimento 5 Stelle,e Forza Italia, i partiti accusati di essere troppo morbidi nei confronti dellaa e di Vladimir Putin, hanno preso il 35% dei voti in sommati. Tutti e tre hanno fatto registrato un netto caloalle elezioni del: il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio allora e di Giuseppe Conte oggi è passato dal 32% al 15,5%; ladi Matteo Salvini dal 17% al 9%; Forza Italia di Silvio Berlusconi dal 14% all’8,3%. Se a ciò si somma il calo dell’affluenza del 9%a quattro anni fa, ecco che il crollo dei consensi assume dimensioni ancor più importanti. Forse non ha funzionato la campagna russa e-russa incentrata sulla minaccia nucleare per spaventare i pacifisti e sul caro bollette per allarmare gli imprenditori, soprattutto i ...

GabrieleCarrer : RT @formichenews: I filo-russi M5S, Lega e FI crollano rispetto al 2018. Cosa significa per Meloni ?? L’articolo di @GabrieleCarrer ?? htt… - formichenews : I filo-russi M5S, Lega e FI crollano rispetto al 2018. Cosa significa per Meloni ?? L’articolo di @GabrieleCarrer… - popycocopops : @robertosaviano Ma che coraggio. E le liste uscite sui giornaloni con nomi e cognomi dei filo russi ? Quelle non er… - Rosyfree74 : RT @gibemusic: @LaStampa Grazie per l’informazione, noi lo diciamo da anni…prima eravamo populisti ora siamo diventati tutti putiniani, fil… - Andrea85005987 : @DarkLadyMouse Ti sei persa qualche pezzo...ma non fa niente. Tra l'altro ci sono anche le elezioni precedenti che… -