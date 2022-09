Hype promozioni | come vincere buoni regalo Amazon fino a 100 euro

Leggi su risparmioggi

(Di lunedì 26 settembre 2022) Che fine hanno fatto lesu? Questa domanda ci è stata posta da alcuni nostri lettori dopo che la vecchia offerta che prevedeva un abbonamentoPrime gratuito all’apertura di un contoè stata definitivamente congedata dalla banca digitale. Dopo essere stata prorogata per alcuni mesi, la promozione risulta definitivamente scaduta il 31 luglio 2022. La buona notizia è cheha lanciato una nuova iniziativa in partnership con. La nuova promo è articolata in modo differente rispetto a quella precedente. Non si tratta più di una promozione automatica legata all’apertura di un nuovo conto ma di un concorso a premi che, sotto un certo punto di vista, può essere ritenuto ancora più vantaggioso rispetto alla promozione ...