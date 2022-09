House of the Dragon 1X07: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di lunedì 26 settembre 2022) House of the Dragon 1X07 va in onda domenica 2 ottobre 2022 sulla HBO e in contemporanea su Sky Atlantic HD. In Italia dovremo attendere la settimana seguente, quando lunedì 10 ottobre Sky Atlantic HD trasmetterà la puntata doppiata. Ecco di seguito promo e anticipazioni sulla trama. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO E streaming House of the Dragon 1X07: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di House of the Dragon 1X07 si intitola Driftmark, ossia le terre al di là del mare rispetto a Westeros. La HBO non ha rilasciato alcuna sinossi che anticipi la ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 26 settembre 2022)of theva in onda domenica 2 ottobre 2022 sulla HBO e in contemporanea su Sky Atlantic HD. In Italia dovremo attendere la settimana seguente, quando lunedì 10 ottobre Sky Atlantic HD trasmetterà la puntata doppiata. Ecco di seguitosulla. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Eof theL’episodio diof thesi intitola Driftmark, ossia le terre al di là del mare rispetto a Westeros. La HBO non ha rilasciato alcuna sinossi che anticipi la ...

