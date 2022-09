Horizon Automotive - Il mobility hub del noleggio arriva in Toscana (Di lunedì 26 settembre 2022) A due anni dal debutto, la startup Horizon Automotive, il primo mobility hub in Italia dedicato al noleggio auto ad aziende, professionisti e privati, annuncia una nuova partnership strategica per una ulteriore espansione geografica. Dopo il Nord (da Padova a Torino), la società nata da una joint-ventur tra Autorigoldi e Denicar punta al Centro, e in particolare alla Toscana. Al suo fianco ci sarà la Scar Gruppo Scardigli, concessionaria dei marchi Kia, Seat, Skoda, Cupra, Das Welt Auto e Xev, con oltre 60 anni di esperienza nell'Automotive e ben radicata in particolare nel Livornese. Martektplace geolocalizzato. Oltre all'espansione sul territorio, Horizon punta anche su una rete di affiliati al canale marketplace, come avvenuto in Sicilia al fianco di Katanè Auto ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 26 settembre 2022) A due anni dal debutto, la startup, il primohub in Italia dedicato alauto ad aziende, professionisti e privati, annuncia una nuova partnership strategica per una ulteriore espansione geografica. Dopo il Nord (da Padova a Torino), la società nata da una joint-ventur tra Autorigoldi e Denicar punta al Centro, e in particolare alla. Al suo fianco ci sarà la Scar Gruppo Scardigli, concessionaria dei marchi Kia, Seat, Skoda, Cupra, Das Welt Auto e Xev, con oltre 60 anni di esperienza nell'e ben radicata in particolare nel Livornese. Martektplace geolocalizzato. Oltre all'espansione sul territorio,punta anche su una rete di affiliati al canale marketplace, come avvenuto in Sicilia al fianco di Katanè Auto ...

