HOPIUM SCEGLIE LA NORMANDIA PER IL SUO PRIMO SITO INDUSTRIALE (Di lunedì 26 settembre 2022) - PARIGI, 23 settembre 2022 /PRNewswire/



HOPIUM, il PRIMO produttore francese di veicoli alimentati a idrogeno di fascia alta, annuncia l'installazione del suo SITO INDUSTRIALE vicino a Vernon, in NORMANDIA. Questa scelta strategica fa parte dell'ambizione dell'azienda di sviluppare i suoi modelli berlina alimentati a idrogeno in Francia. Lo stabilimento di 85 acri, situato nell'area di Douains, ospiterà le prime linee di produzione, che avranno una capacità di 20.000 veicoli all'anno, oltre a un centro di ricerca e sviluppo. L'infrastruttura sarà commissionata alla fine del 2024, con un'inaugurazione prevista per l'inizio del 2025. Lo stabilimento di Vernon impiegherà più di 1.500 persone in tutte le sue divisioni e pertanto intende contribuire al dinamismo economico della regione. "Si tratta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) - PARIGI, 23 settembre 2022 /PRNewswire/, ilproduttore francese di veicoli alimentati a idrogeno di fascia alta, annuncia l'installazione del suovicino a Vernon, in. Questa scelta strategica fa parte dell'ambizione dell'azienda di sviluppare i suoi modelli berlina alimentati a idrogeno in Francia. Lo stabilimento di 85 acri, situato nell'area di Douains, ospiterà le prime linee di produzione, che avranno una capacità di 20.000 veicoli all'anno, oltre a un centro di ricerca e sviluppo. L'infrastruttura sarà commissionata alla fine del 2024, con un'inaugurazione prevista per l'inizio del 2025. Lo stabilimento di Vernon impiegherà più di 1.500 persone in tutte le sue divisioni e pertanto intende contribuire al dinamismo economico della regione. "Si tratta di ...

RavindraSoni1 : HOPIUM SCEGLIE LA NORMANDIA PER IL SUO PRIMO SITO INDUSTRIALE - Vivmedia1 : HOPIUM SCEGLIE LA NORMANDIA PER IL SUO PRIMO SITO INDUSTRIALE - lifestyleblogit : HOPIUM SCEGLIE LA NORMANDIA PER IL SUO PRIMO SITO INDUSTRIALE - -