Highlights Italia-Porto Rico 3-0 (28-26, 25-21, 26-24), Volley Mondiali femminili 2022 (VIDEO) (Di lunedì 26 settembre 2022) Gli Highlights del match tra Italia e Porto Rico 3-0 (28-26, 25-21, 26-25), valevole per la seconda giornata del girone A dei Mondiali femminili 2022 di Volley. Una vittoria a tratti sofferta, ma in cui le azzurre hanno messo in mostra il loro talento e la loro caparbietà nelle fasi in cui contava davvero, rimontando più volte situazioni di svantaggio. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Glidel match tra3-0 (28-26, 25-21, 26-25), valevole per la seconda giornata del girone A deidi. Una vittoria a tratti sofferta, ma in cui le azzurre hanno messo in mostra il loro talento e la loro caparbietà nelle fasi in cui contava davvero, rimontando più volte situazioni di svantaggio. Ecco ildelle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. SportFace.

junews24com : Ungheria Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - - F4Fake1 : Ma rivediamo gli highlights #Italia - MatrizSport : Mondiali femminili 2022: gli highlights di Italia vs Camerun | Ottavi di finale - StellaSirio60 : RT @RaiNews: L'Italia vince 3 a 0 sul Camerun nell'esordio al Mondiale femminile di volley. Qui la cronaca set per set e gli highlights, pe… - PisaniGiulia : RT @RaiNews: L'Italia vince 3 a 0 sul Camerun nell'esordio al Mondiale femminile di volley. Qui la cronaca set per set e gli highlights, pe… -