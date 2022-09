Highlights e gol Ungheria-Italia 0-2: Nations League 2022/2023 (VIDEO) (Di lunedì 26 settembre 2022) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Ungheria-Italia, match valevole per l’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2022/2023. I ragazzi di Roberto Mancini vincono una partita decisiva e volano alle Final Four della competizione per il secondo anno di fila: a sbloccare il match ci pensa Giacomo Raspadori, bravo ad approfittare di una clamorosa incertezza della difesa ungherese. Il raddoppio arriva nel secondo tempo con una bella azione azzurra orchestrata da Barella e Cristante e conclusa da Dimarco che sigla la prima rete in Nazionale. Nel mezzo però tre parate semplicemente straordinarie di Donnarumma che salva il risultato e lancia gli azzurri alla fase finale del torneo. LE PAGELLE E I VOTI SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per l’ultima giornata della fase a gironi della. I ragazzi di Roberto Mancini vincono una partita decisiva e volano alle Final Four della competizione per il secondo anno di fila: a sbloccare il match ci pensa Giacomo Raspadori, bravo ad approfittare di una clamorosa incertezza della difesa ungherese. Il raddoppio arriva nel secondo tempo con una bella azione azzurra orchestrata da Barella e Cristante e conclusa da Dimarco che sigla la prima rete in Nazionale. Nel mezzo però tre parate semplicemente straordinarie di Donnarumma che salva il risultato e lancia gli azzurri alla fase finale del torneo. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

